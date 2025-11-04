Россия из-за Волынской трагедии хочет поссорить Украину и Польшу

Заместитель Министра иностранных дел Украины Александр Мищенко. Фото: Мищенко/Facebook

Сейчас Россия пытается поссорить украинский и польский народы. Для этого Кремль использует Волынскую трагедию и вкладывает в это много ресурсов.

Об этом заявил заместитель Министра иностранных дел Украины Александр Мищенко во время мероприятия "Молодежь без границ: вместе в НАТО" во вторник, 4 ноября, информирует с места события корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Россия пытается рассорить Украину и Польшу — детали от МИД

Заместитель Министра иностранных дел Украины Александр Мищенко заявил, что Россия пытается поссорить украинцев и поляков. Для этого она использует Волынскую трагедию.

"Мы видим сегодня, как Россия пытается через все формы и методы дезинформации, чего угодно, не дать нам объединиться.

Готовясь к встрече с польскими журналистами, я увидел, насколько Россия вкладывается, чтобы поссорить украинцев и поляков. Вы не представляете, сколько ресурсов тратит Россия для того, чтобы из нашей общей Волынской трагедии превратить это в камень столкновения. Чтобы две братские, дружественные страны воевали между собой, вместо того, чтобы воевать против единого врага — России", — сказал представитель МИД Украины.

Ранее мы информировали, что Россия запустила ИПСО против Украины в Польше.

Также мы сообщали, что изменится для украинцев в Польше в ноябре 2025 года.