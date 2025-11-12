Кароль Навроцький запросив Зеленського відвідати українців у Польщі

Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький запросив Володимира Зеленського відвідати країну. Він запропонував зустрітися з мільйоном українців, які нині проживають там.

Про це польський лідер повідомив в інтерв’ю каналу wPolsce24 у середу, 12 листопада.

Реклама

Читайте також:

Зеленського запросили до Польщі

Навроцький зазначив, що зустріч відбудеться "рано чи пізно".

"Щиро запрошую президента Зеленського. Вважаю, що це чудова нагода відвідати мільйон українців, які проживають у Республіці Польща, подякувати полякам за те, що вони зробили протягом останніх трьох років, щоб допомогти Україні", — додав польський президент.

Він додав, що Зеленський є бажаним гостем у Варшаві, та висловив сподівання на вирішення питань, важливих для польської сторони, зокрема щодо початку повномасштабного процесу ексгумації на Волині.

Нагадаємо, щоб уникнути труднощів при перетині польського кордону, перш за все слід подбати про наявність необхідних документів.

А також стало відомо, що багато українців турбуються про можливі складнощі при перетині польського кордону, насамперед через документи.