Навроцкий пригласил Зеленского посетить украинцев в Польше

Дата публикации 12 ноября 2025 20:52
обновлено: 20:52
Кароль Навроцкий пригласил Зеленского посетить украинцев в Польше
Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Владимира Зеленского посетить страну. Он предложил встретиться с миллионом украинцев, которые сейчас проживают там.

Об этом польский лидер сообщил в интервью каналу wPolsce24 в среду, 12 ноября.

Читайте также:

Зеленского пригласили в Польшу

Навроцкий отметил, что встреча состоится "рано или поздно".

"Искренне приглашаю президента Зеленского. Считаю, что это прекрасная возможность посетить миллион украинцев, проживающих в Республике Польша, поблагодарить поляков за то, что они сделали в течение последних трех лет, чтобы помочь Украине", — добавил польский президент.

Он добавил, что Зеленский является желанным гостем в Варшаве и выразил надежду на решение вопросов, важных для польской стороны, в частности относительно начала полномасштабного процесса эксгумации на Волыни.

Напомним, что, чтобы избежать трудностей при пересечении польской границы, прежде всего следует позаботиться о наличии необходимых документов.

А также стало известно, что многие украинцы беспокоятся о возможных сложностях при пересечении польской границы, прежде всего из-за документов.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
