Кароль Навроцкий пригласил Зеленского посетить украинцев в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Владимира Зеленского посетить страну. Он предложил встретиться с миллионом украинцев, которые сейчас проживают там.

Об этом польский лидер сообщил в интервью каналу wPolsce24 в среду, 12 ноября.

Зеленского пригласили в Польшу

Навроцкий отметил, что встреча состоится "рано или поздно".

"Искренне приглашаю президента Зеленского. Считаю, что это прекрасная возможность посетить миллион украинцев, проживающих в Республике Польша, поблагодарить поляков за то, что они сделали в течение последних трех лет, чтобы помочь Украине", — добавил польский президент.

Он добавил, что Зеленский является желанным гостем в Варшаве и выразил надежду на решение вопросов, важных для польской стороны, в частности относительно начала полномасштабного процесса эксгумации на Волыни.

