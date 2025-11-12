Видео
Украина планирует трехлетнюю войну — мнение министра МИД Польши

Украина планирует трехлетнюю войну — мнение министра МИД Польши

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:21
обновлено: 23:54
Украина готовится к войне продолжительностью в три года — заявление Сикорского
Радослав Сикорский. Фото: AP

Украина готовится к войне продолжительностью в три года. Путин к такому сценарию не готов.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читайте также:

Подготовка к следующим трем годам войны

По мнению Сикорского, в течение трех лет партнеры обеспечат Украину ресурсами, в частности, за счет замороженных российских активов. Колониальные войны обычно длятся около десятка лет, но Путин может не выдержать еще три года активных боевых действий. Даже по состоянию на сейчас Кремль уже провалил свои планы.

"Путин недоработал. Мы думали, что у него вторая армия мира, а он думал, что это будет прогулка на три дня. Прошло более десяти лет, а он до сих пор воюет на Донбассе. Я не назвал бы это победой", — отметил глава МИД Польши.

Также он добавил, что в Украине развивается собственное производство оружия. Почти половину дронов и ракет, которые нужны для ведения войны, украинцы изготавливают самостоятельно.

Напомним, Кароль Навроцкий пригласил Владимира Зеленского посетить Польшу. Польский лидер считает, что это прекрасная возможность навестить миллион украинцев, которые там проживают.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко заявил, что россияне пытаются поссорить украинский и польский народы. В частности, для этого Кремль использует Волынскую трагедию.

Польша война владимир путин война в Украине Радослав Сикорский
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
