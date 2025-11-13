Видео
Встреча Зеленского с Навроцким — известны детали подготовки

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 12:58
обновлено: 12:58
Украина готовит встречу Зеленского с президентом Польши - детали
Кароль Навроцкий. Фото иллюстративное: Reuters

Украина и Польша готовят встречу президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого, которая должна заложить новый этап сотрудничества между двумя странами. Дипломаты уже работают над содержательной частью переговоров, а точная дата и место будут определены позже.

Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время мероприятия ReBuild Ukraine в Варшаве.

Украинский дипломат сообщил, что сейчас идет активная работа над формированием повестки дня предстоящей встречи лидеров двух государств. По его словам, стороны стремятся, чтобы переговоры имели практический характер и стали толчком к дальнейшему развитию партнерства в ключевых сферах. В частности, будут обсуждаться вопросы безопасности, оборонного сотрудничества, торговли и экономического взаимодействия.

"В конце года мы увидим: как развивается торговля, насколько мы сотрудничаем в оборонной сфере, насколько важна программа SAFE, об использовании средств ЕС для укрепления обороноспособности Польши и Украины. Есть очень много практических вещей, которые надо обсудить и специально для этого мы готовим встречу", — подчеркнул Василий Боднар.

Посол отметил, что сейчас нарабатывается наполнение этой встречи ключевыми вопросами: стороны согласовывают конкретные договоренности, которые могут быть приняты во время переговоров. Когда наконец станут известны конкретные сроки визита — об этом проинформирует Офис Президента.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил: Украина готовится к войне продолжительностью в три года, и именно такой сценарий может стать неожиданностью для Путина.

Ранее мы также информировали, что Польша подтвердила готовность присоединиться к восстановлению Украины после победы, и уже более трех тысяч компаний выразили желание принять участие в этом процессе.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
