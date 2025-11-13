Украина готовит встречу Зеленского с президентом Польши - детали

Кароль Навроцкий. Фото иллюстративное: Reuters

Украина и Польша готовят встречу президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого, которая должна заложить новый этап сотрудничества между двумя странами. Дипломаты уже работают над содержательной частью переговоров, а точная дата и место будут определены позже.

Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время мероприятия ReBuild Ukraine в Варшаве.

Реклама

Читайте также:

Украина и Польша готовят встречу президентов

Украинский дипломат сообщил, что сейчас идет активная работа над формированием повестки дня предстоящей встречи лидеров двух государств. По его словам, стороны стремятся, чтобы переговоры имели практический характер и стали толчком к дальнейшему развитию партнерства в ключевых сферах. В частности, будут обсуждаться вопросы безопасности, оборонного сотрудничества, торговли и экономического взаимодействия.

"В конце года мы увидим: как развивается торговля, насколько мы сотрудничаем в оборонной сфере, насколько важна программа SAFE, об использовании средств ЕС для укрепления обороноспособности Польши и Украины. Есть очень много практических вещей, которые надо обсудить и специально для этого мы готовим встречу", — подчеркнул Василий Боднар.

Посол отметил, что сейчас нарабатывается наполнение этой встречи ключевыми вопросами: стороны согласовывают конкретные договоренности, которые могут быть приняты во время переговоров. Когда наконец станут известны конкретные сроки визита — об этом проинформирует Офис Президента.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил: Украина готовится к войне продолжительностью в три года, и именно такой сценарий может стать неожиданностью для Путина.

Ранее мы также информировали, что Польша подтвердила готовность присоединиться к восстановлению Украины после победы, и уже более трех тысяч компаний выразили желание принять участие в этом процессе.