Зустріч Зеленського з Коштою та фон дер Ляєн у Мюнхені — теми розмови

Президент України Володимир Зеленський, президент Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 14 лютого, провів зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Мюнхені. Зокрема, вони обговорили координацію спільних зусиль, нові санкції проти Росії та вступ до ЄС.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського, Кошти та фон дер Ляєн

Глава держави наголосив, що майбутнє безпеки Європи вирішується в Україні. За його словами, наразі той час, коли необхідно координувати спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру.

"А також важливо посилювати санкційний тиск на РФ. Наша держава розраховує, що 16-й пакет санкцій ЄС суттєво обмежить здатність Росії продовжувати фінансування війни", — зазначив Зеленський.

Він подякував за підтримку України.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Україну чекають політичні зміни, підкресливши важливість проведення виборів.

Також Зеленський наголосив, що для забезпечення реальних безпекових гарантій Україні потрібна армія чисельністю 1,5 мільйона осіб.