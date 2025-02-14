Встреча Зеленского с Коштой и фон дер Ляйен в Мюнхене — темы разговора

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мюнхене. В частности, они обсудили координацию совместных усилий, новые санкции против России и вступление в ЕС.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Глава государства подчеркнул, что будущее безопасности Европы решается в Украине. По его словам, сейчас то время, когда необходимо координировать совместные усилия для приближения справедливого и прочного мира.

"А также важно усиливать санкционное давление на РФ. Наше государство рассчитывает, что 16-й пакет санкций ЕС существенно ограничит способность России продолжать финансирование войны", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил за поддержку Украины.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Украину ждут политические изменения, подчеркнув важность проведения выборов.

Также Зеленский отметил, что для обеспечения реальных гарантий безопасности Украине нужна армия численностью 1,5 миллиона человек.