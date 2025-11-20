Зустріч Зеленського і Слуги народу — деталі розмови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада зустрівся з фракцією "Слуга народу". Вона мала відбутися ще на початку жовтня, але її перенесли.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі Президента.

Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу"

Відомо, що раніше президент анонсував зустріч з керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуги народу". За словами Зеленського, він готував "декілька законодавчих ініціатив" та "принципові швидкі рішення".

Ця зустріч мала відбутися ще на початку жовтня, однак голова фракції Давид Арахамія попросив, щоб її перенесли.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також провів зустріч з міністром армії США. Говорили про варіанти досягнення справжнього миру.

Також президент зустрівся з делегацією Пентагону. До зустрічі приєдналися Рустем Умєров та інші високопосадовці.