Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" завершилась

Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" завершилась

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 21:58
Оновлено: 22:28
Зустріч Зеленського і Слуги народу — деталі розмови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада зустрівся з фракцією "Слуга народу". Вона мала відбутися ще на початку жовтня, але її перенесли.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі Президента.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу"

Відомо, що раніше президент анонсував зустріч з керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуги народу". За словами Зеленського, він готував "декілька законодавчих ініціатив" та "принципові швидкі рішення". 

Ця зустріч мала відбутися ще на початку жовтня, однак голова фракції Давид Арахамія попросив, щоб її перенесли. 

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також провів зустріч з міністром армії США. Говорили про варіанти досягнення справжнього миру. 

Також президент зустрівся з делегацією Пентагону. До зустрічі приєдналися Рустем Умєров та інші високопосадовці.

Володимир Зеленський переговори Слуга народу народні депутати зустріч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації