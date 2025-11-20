Встреча Зеленского и Слуги народа — детали разговора

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября встретился с фракцией "Слуга народа". Она должна была состояться еще в начале октября, но ее перенесли.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа"

Известно, что ранее президент анонсировал встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуги народа". По словам Зеленского, он готовил "несколько законодательных инициатив" и "принципиальные быстрые решения".

Эта встреча должна была состояться еще в начале октября, одна глава фракции Давид Арахамия попросил, чтобы ее перенесли.

Напомним, сегодня Зеленский также провел встречу с министром армии США. Говорили о вариантах достижения настоящего мира.

Также президент встретился с делегацией Пентагона. К встрече присоединились Рустем Умеров и другие высокопоставленные чиновники.