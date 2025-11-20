Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась

Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 21:58
обновлено: 22:09
Встреча Зеленского и Слуги народа — детали разговора
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября встретился с фракцией "Слуга народа". Она должна была состояться еще в начале октября, но ее перенесли.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа"

Известно, что ранее президент анонсировал встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуги народа". По словам Зеленского, он готовил "несколько законодательных инициатив" и "принципиальные быстрые решения".

Эта встреча должна была состояться еще в начале октября, одна глава фракции Давид Арахамия попросил, чтобы ее перенесли.

Напомним, сегодня Зеленский также провел встречу с министром армии США. Говорили о вариантах достижения настоящего мира.

Также президент встретился с делегацией Пентагона. К встрече присоединились Рустем Умеров и другие высокопоставленные чиновники.

Владимир Зеленский переговоры Слуга народа народные депутаты встреча
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации