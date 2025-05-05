Зустріч з Фіалою — Зеленський відповів, про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 травня, зустрівся з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Він проінформував чеського політика про ситуацію на полі бою в Україні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"З Премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою зустрічаємось у річницю початку Празького повстання — річницю, яка доводить, що гідність людей завжди перемагає будь-яке пригнічення", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, він поінформував Фіалу про наші дії на полі бою. Він наголосив, що Росія відмовляється від реального припинення вогню, тому санкції повинні постійно посилюватися.

Лідери країн обговорили взаємодію на рівні європейських і євроатлантичних структур, співпрацю в енергетиці, розвиток ядерної генерації, спільні інфраструктурні проєкти.

"Усе, що має потенціал, важливо реалізувати. Дуже цінуємо допомогу Чехії у відновленні наших медичних закладів і допомогу нашим ветеранам", — зауважив президент.

Зеленський відзначив зусилля урядовців Чехії щодо української громади, зокрема там готується відкриття українського хабу в Празі — центру національного життя в Чехії, центру примноження звʼязків між країнами.

Він подякував уряду та всій Чехії за щиру підтримку України, а також за повагу до наших людей.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з чеськими політиками щодо війни в Україні.

А під час спільної пресконференції Фіала заявив, що Україна та Чехія узгодили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39.