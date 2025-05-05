Встреча с Фиалой — Зеленский ответил, о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 мая, встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Он проинформировал чешского политика о ситуации на поле боя в Украине.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"С Премьер-министром Чехии Петром Фиалой встречаемся в годовщину начала Пражского восстания — годовщину, которая доказывает, что достоинство людей всегда побеждает любое угнетение", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, он проинформировал Фиалу о наших действиях на поле боя. Он подчеркнул, что Россия отказывается от реального прекращения огня, поэтому санкции должны постоянно усиливаться.

Лидеры стран обсудили взаимодействие на уровне европейских и евроатлантических структур, сотрудничество в энергетике, развитие ядерной генерации, совместные инфраструктурные проекты.

"Все, что имеет потенциал, важно реализовать. Очень ценим помощь Чехии в восстановлении наших медицинских учреждений и помощь нашим ветеранам", — отметил президент.

Зеленский отметил усилия чиновников Чехии в отношении украинской общины, в частности, там готовится открытие украинского хаба в Праге — центра национальной жизни в Чехии, центра приумножения связей между странами.

Он поблагодарил правительство и всю Чехию за искреннюю поддержку Украины, а также за уважение к нашим людям.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский провел встречу с чешскими политиками по поводу войны в Украине.

А во время совместной пресс-конференции Фиала заявил, что Украина и Чехия согласовали подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39.