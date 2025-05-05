Зеленський 5 травня зустрівся з керівництвом парламенту Чехії — деталі

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 травня, зустрівся з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками голови Палати депутатів — представниками всіх політичних партій. Зокрема, сторони обговорили війну.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського з представниками влади Чехії

Ключовими темами зустрічі були підтримка України та мир. Зеленський наголосив, що ситуація на фронті доводить, що РФ не хоче тривалої тиші, яка дозволить розпочати дипломатію.

Сторони обговорили санкції та майбутнє України у Європейському Союзі. Глава держави зазначив, що країна розраховує на посилення обмежень проти Росії та відкриття перших кластерів у переговорах щодо членства в ЄС.

"Дякую парламенту Чехії та всім політичним силам за підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної війни. Дякую за підтримку нашого руху в НАТО і ЄС", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 4 травня Зеленський повідомив, що цього року Україна може отримати близько 1,8 млн одиниць снарядів у рамках "Чеської ініціативи".

Крім того, вчора глава держави провів зустріч із лідером Чехії Петром Павелом. Зокрема, вони обговорили створення українсько-чеської школи F-16.