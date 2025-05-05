Зеленский 5 мая встретился с руководством парламента Чехии — детали

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 мая, встретился с главой Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и заместителями председателя Палаты депутатов — представителями всех политических партий. В частности, стороны обсудили войну.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Ключевыми темами встречи были поддержка Украины и мир. Зеленский отметил, что ситуация на фронте доказывает, что РФ не хочет длительной тишины, которая позволит начать дипломатию.

Стороны обсудили санкции и будущее Украины в Европейском Союзе. Глава государства отметил, что страна рассчитывает на усиление ограничений против России и открытие первых кластеров в переговорах о членстве в ЕС.

"Спасибо парламенту Чехии и всем политическим силам за поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за поддержку нашего движения в НАТО и ЕС", — добавил Зеленский.

Напомним, 4 мая Зеленский сообщил, что в этом году Украина может получить около 1,8 млн единиц снарядов в рамках "Чешской инициативы".

Кроме того, вчера глава государства провел встречу с лидером Чехии Петром Павелом. В частности, они обсудили создание украинско-чешской школы F-16.