Чехія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39

Володимир Зеленський та Петр Фіала. Фото: скриншот

Україна та Чехія узгодили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39. Навчання відбуватиметься в межах "коаліції охочих".

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у понеділок, 5 травня.

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Навчання на F-16 і F-39

"Ми домовилися, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і F-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській республіці", — наголосив Фіала.

Боєприпаси для України

За словами премʼєра Чехії, з початку 2025 року його країна поставила для України пів мільйона боєприпасів.

Фіала сподівається, що надалі вдасться так ефективно надавати снаряди великого калібру.

Він додав, що Чехія відіграла роль посередника у постачанні двох тисяч одиниць важкої техніки.

Нагадаємо, 5 травня Зеленський провів зустріч з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками голови Палати депутатів.

А 4 травня глава держави заявив, що у 2025 році Україна може отримати близько 1,8 млн одиниць снарядів у межах "Чеської ініціативи".