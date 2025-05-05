Чехія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39

Фіала заявив, що пілоти F-16 навчатимуться в Чехії
Україна та Чехія узгодили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39. Навчання відбуватиметься в межах "коаліції охочих".
Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у понеділок, 5 травня.
Навчання на F-16 і F-39
"Ми домовилися, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і F-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській республіці", — наголосив Фіала.
Боєприпаси для України
За словами премʼєра Чехії, з початку 2025 року його країна поставила для України пів мільйона боєприпасів.
Фіала сподівається, що надалі вдасться так ефективно надавати снаряди великого калібру.
Він додав, що Чехія відіграла роль посередника у постачанні двох тисяч одиниць важкої техніки.
Нагадаємо, 5 травня Зеленський провів зустріч з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками голови Палати депутатів.
А 4 травня глава держави заявив, що у 2025 році Україна може отримати близько 1,8 млн одиниць снарядів у межах "Чеської ініціативи".
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