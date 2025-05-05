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Фиала заявил, что пилоты F-16 будут обучаться в Чехии

5 мая 2025 15:14
Аркадий Пастула - Редактор
Чехия будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39
Владимир Зеленский и Петр Фиала. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Украина и Чехия согласовали подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39. Обучение будет проходить в рамках "коалиции желающих".

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в понедельник, 5 мая.

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"Мы договорились, что вместе с партнерами из "коалиции желающих" будем заниматься обучением украинских пилотов на F-16 и F-39. Обучение будет проходить здесь на базах в Чешской республике", — подчеркнул Фиала.

Боеприпасы для Украины

По словам премьера Чехии, с начала 2025 года его страна поставила для Украины полмиллиона боеприпасов.

Фиала надеется, что в дальнейшем удастся так же эффективно предоставлять снаряды крупного калибра.

Он добавил, что Чехия сыграла роль посредника в поставке двух тысяч единиц тяжелой техники.

Напомним, 5 мая Зеленский провел встречу с главой Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и заместителями председателя Палаты депутатов.

А 4 мая глава государства заявил, что в 2025 году Украина может получить около 1,8 млн единиц снарядов в рамках "Чешской инициативы".

Владимир Зеленский Чехия Украина самолеты F-16 Петр Фиала
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