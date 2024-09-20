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Зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — фоторепортаж Новини.LIVE

20 вересня 2024 15:37
Карина Приходько - Редактор
Візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 20 вересня — фоторепортаж
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Карина Приходько - Редактор

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 20 вересня, прибула з восьмим робочим візитом до Києва. Вона зустрілась з українським президентом Володимиром Зеленським і вони обговорили рішення стосовно чотирьох ключових напрямків співпраці для України.

Новини.LIVE зібрали усі інформацію після зустрічі Зеленського та Урсули фон дер Ляєн.  

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Зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн

Під час свого приїзду до столиці глава ЄК наголосила, що її восьмий візит до Києва припав на те, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру.

Урсула фон дер Ляєн в Києві
Урсула фон дер Ляєн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вона також додала, що приїхала, аби обговорити підтримку Європи: від готовності до зими, до оборони, до вступу та прогресу у сфері позик G7.

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Урсула фон дер Ляєн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Так, під час зустрічі із Зеленським вона заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими. 

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Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зокрема, це допоможе відбудувати 2,5 ГВт електроенергії, а також під'єднає Україну до європейської мережі, що дасть додатково ще 2 ГВт, тобто загалом 25% генерації на зиму. Крім цього, для України також закупили 10 тисяч трансформаторів.

Водночас глава держави під час зустрічі сказав, що у нього є готовий план перемоги України, але він зможе розкрити його лише після зустрічі та обговорень з президентом США Джо Байденом. 

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Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві завершилась зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили та узгодили рішення стосовно чотирьох ключових напрямків співпраці для України. 

Також раніше ми писали, що Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад ЄК. Декілька політиків із 26 представлених членів комісії обійматимуть ключові для України посади.

Володимир Зеленський Київ переговори Україна Урсула фон дер Ляєн візит

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