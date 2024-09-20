Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев 20 сентября — фоторепортаж

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 20 сентября, прибыла с восьмым рабочим визитом в Киев. Она встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским, и они обсудили решение относительно четырех ключевых направлений сотрудничества для Украины.

Новини.LIVE собрали всю информацию после встречи Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.

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Встреча Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен

Во время своего приезда в столицу глава ЕК подчеркнула, что ее восьмой визит в Киев пришелся на то, что в скором времени начнется отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Она также добавила, что приехала для обсуждения поддержки Европы: от готовности к зиме до обороны, вступлению в ЕС и прогресса в сфере займов G7.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во время встречи с Зеленским она заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики в преддверии зимы.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В частности, это поможет отстроить 2,5 ГВт электроэнергии, а также подсоединит Украину к европейской сети, что даст дополнительно еще 2 ГВт, то есть всего 25% генерации на зиму. Кроме того, для Украины также закупили 10 тысяч трансформаторов.

В то же время глава государства во время встречи сказал, что у него готов план победы Украины, но он сможет раскрыть его только после встречи и обсуждений с президентом США Джо Байденом.

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве завершилась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры обсудили и согласовали решение по четырем ключевым направлениям сотрудничества для Украины.

Также ранее мы писали, что Урсула фон дер Ляйен объявила новый состав ЕК. Несколько политиков из 26 представленных членов комиссии будут занимать ключевые для Украины должности.