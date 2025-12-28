Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зустріч Зеленського із Трампом відбудеться раніше — коли саме

Зустріч Зеленського із Трампом відбудеться раніше — коли саме

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 05:12
Коли розпочнеться зустріч Трампа із Зеленським у Флориді 28 грудня 2025 року
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото ілюстративне: AP

У неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Переговори розпочнуть на кілька годин раніше, ніж планували спочатку.

Про це повідомили в Білому домі.

Реклама
Читайте також:

Новий час зустрічі

Український і американський лідери зустрінуться о 20:00 за київським часом. Раніше зустріч планували розпочати о 22:00.

Нагадаємо, у ніч проти 28 грудня Володимир Зеленський прибув до США. У Флориді він зустрінеться з Дональдом Трампом.

Також ми повідомляли, що після зустрічі Зеленського з Трампом відбудеться ще один раунд перемовин з європейськими лідерами. Цю розмову напередодні візиту до США анонсував президент України.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп зустріч
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації