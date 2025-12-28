Коли розпочнеться зустріч Трампа із Зеленським у Флориді 28 грудня 2025 року

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото ілюстративне: AP

У неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Переговори розпочнуть на кілька годин раніше, ніж планували спочатку.

Про це повідомили в Білому домі.

Новий час зустрічі

Український і американський лідери зустрінуться о 20:00 за київським часом. Раніше зустріч планували розпочати о 22:00.

Нагадаємо, у ніч проти 28 грудня Володимир Зеленський прибув до США. У Флориді він зустрінеться з Дональдом Трампом.

Також ми повідомляли, що після зустрічі Зеленського з Трампом відбудеться ще один раунд перемовин з європейськими лідерами. Цю розмову напередодні візиту до США анонсував президент України.