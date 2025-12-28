Відео
Головна Новини дня Зеленський прибув до США — зустрінеться із Трампом

Зеленський прибув до США — зустрінеться із Трампом

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 01:25
Уночі 28 грудня 2025 року Зеленський прибув до США для зустрічі із Трампом
Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

У ніч проти неділі, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до США. У Флориді він проведе зустріч із Дональдом Трампом.

Про це з посиланням на власного кореспондента повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Візит Зеленського до США

Напередодні зустрічі з американським лідером президент України зазначив, що головною темою їхньої розмови стануть гарантії безпеки та економічна допомога Україні на відновлення після війни. На думку Зеленського, на повоєнну відбудову потрібно щонайменше 700–800 мільярдів доларів.

Зустріч президентів відбудеться в публічному форматі.

Нагадаємо, 28 грудня українська делегація розмовлятиме з європейськими лідерами. Це станеться після зустрічі Зеленського із Трампом.

Також ми повідомляли, що 27 грудня Володимир Зеленський зустрівся із премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Політики обговорили подальшу співпрацю країн.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Америка візит
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
