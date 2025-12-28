Уночі 28 грудня 2025 року Зеленський прибув до США для зустрічі із Трампом

Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

У ніч проти неділі, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до США. У Флориді він проведе зустріч із Дональдом Трампом.

Про це з посиланням на власного кореспондента повідомляє Суспільне.

Реклама

Читайте також:

Візит Зеленського до США

Напередодні зустрічі з американським лідером президент України зазначив, що головною темою їхньої розмови стануть гарантії безпеки та економічна допомога Україні на відновлення після війни. На думку Зеленського, на повоєнну відбудову потрібно щонайменше 700–800 мільярдів доларів.

Зустріч президентів відбудеться в публічному форматі.

Нагадаємо, 28 грудня українська делегація розмовлятиме з європейськими лідерами. Це станеться після зустрічі Зеленського із Трампом.

Також ми повідомляли, що 27 грудня Володимир Зеленський зустрівся із премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Політики обговорили подальшу співпрацю країн.