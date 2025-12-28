Ночью 28 декабря 2025 года Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Official/Telegram

В ночь на воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Во Флориде он проведет встречу с Дональдом Трампом.

Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает Суспільне.

Реклама

Читайте также:

Визит Зеленского в США

Накануне встречи с американским лидером президент Украины отметил, что главной темой их разговора станут гарантии безопасности и экономическая помощь Украине на восстановление после войны. По мнению Зеленского, на послевоенное восстановление нужно не менее 700–800 миллиардов долларов.

Встреча президентов состоится в публичном формате.

Напомним, 28 декабря украинская делегация будет разговаривать с европейскими лидерами. Это произойдет после встречи Зеленского с Трампом.

Также мы сообщали, что 27 декабря Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни. Политики обсудили дальнейшее сотрудничество стран.