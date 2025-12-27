Видео
Главная Новости дня Украина проведет еще один разговор с лидерами ЕС, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 23:06
Украина 28 декабря 2025 года будет разговаривать с лидерами ЕС, — заявление Зеленского
Встреча Зеленского с европейскими лидерами. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

В воскресенье, 28 декабря, украинская делегация проведет еще один разговор с европейскими лидерами. Это произойдет после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Такое заявление в субботу, 27 декабря, сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Что известно о разговоре с европейскими лидерами

По словам главы государства, во время беседы, которая состоялась 27 декабря, речь шла о важнейших приоритетах.

"Нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны. Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, 27 декабря Зеленский разговаривал с европейскими лидерами. Речь шла о ключевых документах мирного плана.

Также мы сообщали, какие вопросы Владимир Зеленский планирует обсудить с Дональдом Трампом. В частности, уделят внимание гарантиям безопасности и экономической поддержке Украины.

Владимир Зеленский Европейский союз США политики дипломатия
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
