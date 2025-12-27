Україна 28 грудня 2025 року розмовлятиме з лідерами ЄС, — заява Зеленського

Зустріч Зеленського з європейськими лідерами. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

У неділю, 28 грудня, українська делегація проведе ще одну розмову з європейськими лідерами. Це станеться після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Таку заяву в суботу, 27 грудня, зробив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про розмову з європейськими лідерами

За словами голови держави, під час бесіди, яка відбулася 27 грудня, йшлося про найважливіші пріоритети.

"Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир", — наголосив президент України.

Нагадаємо, 27 грудня Зеленський розмовляв з європейськими лідерами. Йшлося про ключові документи мирного плану.

Також ми повідомляли, які питання Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом. Зокрема, приділять увагу гарантіям безпеки та економічній підтримці України.