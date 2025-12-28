Видео
Встреча Зеленского с Трампом состоится раньше — когда именно

Встреча Зеленского с Трампом состоится раньше — когда именно

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 05:12
Когда начнется встреча Трампа с Зеленским во Флориде 28 декабря 2025 года
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото иллюстративное: AP

В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры начнутся на несколько часов раньше, чем планировали изначально.

Об этом сообщили в Белом доме.

Читайте также:

Новое время встречи

Украинский и американский лидеры встретятся в 20:00 по киевскому времени. Ранее встречу планировали начать в 22:00.

Напомним, в ночь на 28 декабря Владимир Зеленский прибыл в США. Во Флориде он встретится с Дональдом Трампом.

Также мы сообщали, что после встречи Зеленского с Трампом состоится еще один раунд переговоров с европейскими лидерами. Этот разговор накануне визита в США анонсировал президент Украины.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп встреча
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
