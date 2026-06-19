Які питання огроворили Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 18 червня 2026 року

Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: Офіс президента України

У четвер, 18 червня, у Брюсселі зустрілися президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Політики обговорили питання двостороннього порядку денного та європейської інтеграції України. Окрему увагу приділили викликам, із якими стикаються європейські країни через російську агресію.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

Зустріч президента України з очільником польського уряду

Український лідер подякував прем'єр-міністру Польщі за те, що ця країна від початку повномасштабного вторнення підтримує українців.

"Наші спільні безпекові інтереси та свобода кожної нації, яка живе поруч із Росією, мають бути захищені", — наголосив Зеленський.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента України писав, що Володимир Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо. Голова держави обговорив з очільником уряду Словаччини питання, що стосуються євроінтеграції та енергетичної співпраці. Окремо йшлося про підсумку саміту G7.

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Також Новини.LIVE з посиланням на президента України повідомляв, що Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Сторони говорили про захист України. Уже цього року очікуються поставки винищувачів F-16.