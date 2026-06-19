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Головна Новини дня Зустріч Зеленського і Туска: йшлося про агресію РФ і євроінтеграцію

Зустріч Зеленського і Туска: йшлося про агресію РФ і євроінтеграцію

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 00:14
Які питання огроворили Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 18 червня 2026 року
Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: Офіс президента України

У четвер, 18 червня, у Брюсселі зустрілися президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Політики обговорили питання двостороннього порядку денного та європейської інтеграції України. Окрему увагу приділили викликам, із якими стикаються європейські країни через російську агресію.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

Зустріч президента України з очільником польського уряду 

Український лідер подякував прем'єр-міністру Польщі за те, що ця країна від початку повномасштабного вторнення підтримує українців. 

"Наші спільні безпекові інтереси та свобода кожної нації, яка живе поруч із Росією, мають бути захищені", — наголосив Зеленський

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента України писав, що Володимир Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо. Голова держави обговорив з очільником уряду Словаччини питання, що стосуються євроінтеграції та енергетичної співпраці. Окремо йшлося про підсумку саміту G7.

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Також Новини.LIVE з посиланням на президента України повідомляв, що Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Сторони говорили про захист України. Уже цього року очікуються поставки винищувачів F-16.

Володимир Зеленський Дональд Туск зустріч
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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