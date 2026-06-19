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Главная Новости дня Встреча Зеленского и Туска: речь шла об агрессии РФ и евроинтеграции

Встреча Зеленского и Туска: речь шла об агрессии РФ и евроинтеграции

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 00:14
Какие вопросы обсудили Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 18 июня 2026 года
Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: Офис президента Украины

В четверг, 18 июня, в Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска. Политики обсудили вопросы двусторонней повестки дня и европейской интеграции Украины. Особое внимание уделили вызовам, с которыми сталкиваются европейские страны из-за российской агрессии.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.

Встреча президента Украины с главой польского правительства

Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Польши за то, что эта страна с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает украинцев.

"Наши общие интересы в сфере безопасности и свобода каждой нации, живущей рядом с Россией, должны быть защищены", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины сообщали, что Владимир Зеленский встретился с Робертом Фицо. Глава государства обсудил с главой правительства Словакии вопросы, касающиеся евроинтеграции и энергетического сотрудничества. Отдельно речь шла об итогах саммита G7.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины сообщал, что Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Стороны говорили о защите Украины. Уже в этом году ожидаются поставки истребителей F-16.

Владимир Зеленский Дональд Туск встреча
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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