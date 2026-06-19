Какие вопросы обсудили Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 18 июня 2026 года

Встреча Зеленского и Туска: речь шла об агрессии РФ и евроинтеграции
В четверг, 18 июня, в Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска. Политики обсудили вопросы двусторонней повестки дня и европейской интеграции Украины. Особое внимание уделили вызовам, с которыми сталкиваются европейские страны из-за российской агрессии.
Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.
Встреча президента Украины с главой польского правительства
Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Польши за то, что эта страна с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает украинцев.
"Наши общие интересы в сфере безопасности и свобода каждой нации, живущей рядом с Россией, должны быть защищены", — подчеркнул Зеленский.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины сообщали, что Владимир Зеленский встретился с Робертом Фицо. Глава государства обсудил с главой правительства Словакии вопросы, касающиеся евроинтеграции и энергетического сотрудничества. Отдельно речь шла об итогах саммита G7.
Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины сообщал, что Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Стороны говорили о защите Украины. Уже в этом году ожидаются поставки истребителей F-16.