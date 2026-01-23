Відео
Головна Новини дня Зустріч Віткоффа і Путіна закінчилася — що кажуть у Кремлі

Зустріч Віткоффа і Путіна закінчилася — що кажуть у Кремлі

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 04:07
Зустріч Путіна і Віткоффа 23 січня закінчилася - Ушаков розповів деталі
Володимир Путін і Стів Віткофф. Фото: Reuters

У ніч із 22 на 23 січня в Москві відбулася зустріч між главою Кремля Володимиром Путіним і американською делегацією на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Сторони обговорювали завершення війни в Україні та низку інших питань.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема ТАСС. 

Читайте також:

Що сказали в Кремлі про зустріч Путіна з Віткоффом

Згідно з російськими медіа, зустріч Віткоффа і Путіна тривала 3,5 години, після чого американська делегація залишила Кремль і, як стверджується, вилетіла в Абу-Дабі на наступні переговори, які відбудуться 23 січня.

Після цієї зустрічі посланник Путіна Кирило Дмитрієв назвав переговори з американською делегацією "важливою дискусією".

"Сьогодні в Кремлі відбулася важлива російсько-американська дискусія. Президент Путін прийняв представників руху "Миротворці" Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера і Джоша Груенбаума. У ній також узяли участь помічник президента Юрій Ушаков і я", — написав він Х.

Ще через деякий час із подібними деталями вийшов Ушаков. У коментарі російським ЗМІ він зробив такі ключові заяви:

  • переговори Путіна з американською делегацією тривали близько 4 годин;
  • США поділилися з Путіним інформацією про зустріч Трампа із Зеленським у Давосі;
  • сторони домовилися, що 23 січня в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи Росії, США та України з питань безпеки;
  • начальник російського ГРУ Костюков очолить переговорну групу РФ в Абу-Дабі;
  • Путін після зустрічі з Віткоффом дав інструкції делегації РФ, яка вилетить в Абу-Дабі;
  • Дмитрієв і Віткофф зустрінуться в Абу-Дабі як керівники двосторонньої робочої групи з економічних справ;
  • без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто;
  • Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, поки не досягнуто врегулювання;
  • Теми "Ради миру", Гренландії та низки інших порушували на зустрічі Путіна з американцями в Кремлі;
  • обговорення внеску Росії до "Ради миру" продовжиться двосторонньою економічною групою;
  • Зустріч у Кремлі була у всіх сенсах корисною, як для росЗМІ, так і для США;
  • Росія і США домовилися підтримувати щільні контакти щодо України та інших тем.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський теж анонсував, що в ОАЕ відбудеться зустріч між Києвом, Вашингтоном і Москвою. За його словами, на зустрічі можуть бути представлені бачення щодо вирішення питання територій.

Також зазначимо, що президент США Дональд Трамп стверджує, що Зеленський згоден на угоду.

володимир путін мирний план мирні переговори Стів Віткофф
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
