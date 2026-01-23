Зустріч Путіна і Віткоффа 23 січня закінчилася - Ушаков розповів деталі

Володимир Путін і Стів Віткофф. Фото: Reuters

У ніч із 22 на 23 січня в Москві відбулася зустріч між главою Кремля Володимиром Путіним і американською делегацією на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Сторони обговорювали завершення війни в Україні та низку інших питань.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема ТАСС.

Що сказали в Кремлі про зустріч Путіна з Віткоффом

Згідно з російськими медіа, зустріч Віткоффа і Путіна тривала 3,5 години, після чого американська делегація залишила Кремль і, як стверджується, вилетіла в Абу-Дабі на наступні переговори, які відбудуться 23 січня.

Після цієї зустрічі посланник Путіна Кирило Дмитрієв назвав переговори з американською делегацією "важливою дискусією".

"Сьогодні в Кремлі відбулася важлива російсько-американська дискусія. Президент Путін прийняв представників руху "Миротворці" Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера і Джоша Груенбаума. У ній також узяли участь помічник президента Юрій Ушаков і я", — написав він Х.

Ще через деякий час із подібними деталями вийшов Ушаков. У коментарі російським ЗМІ він зробив такі ключові заяви:

переговори Путіна з американською делегацією тривали близько 4 годин;

США поділилися з Путіним інформацією про зустріч Трампа із Зеленським у Давосі;

сторони домовилися, що 23 січня в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи Росії, США та України з питань безпеки;

начальник російського ГРУ Костюков очолить переговорну групу РФ в Абу-Дабі;

Путін після зустрічі з Віткоффом дав інструкції делегації РФ, яка вилетить в Абу-Дабі;

Дмитрієв і Віткофф зустрінуться в Абу-Дабі як керівники двосторонньої робочої групи з економічних справ;

без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто;

Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, поки не досягнуто врегулювання;

Теми "Ради миру", Гренландії та низки інших порушували на зустрічі Путіна з американцями в Кремлі;

обговорення внеску Росії до "Ради миру" продовжиться двосторонньою економічною групою;

Зустріч у Кремлі була у всіх сенсах корисною, як для росЗМІ, так і для США;

Росія і США домовилися підтримувати щільні контакти щодо України та інших тем.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський теж анонсував, що в ОАЕ відбудеться зустріч між Києвом, Вашингтоном і Москвою. За його словами, на зустрічі можуть бути представлені бачення щодо вирішення питання територій.

Також зазначимо, що президент США Дональд Трамп стверджує, що Зеленський згоден на угоду.