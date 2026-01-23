Встреча Путина и Уиткоффа 23 января закончилась - Ушаков рассказал детали

Встреча Уиткоффа и Путина закончилась — что говорят в Кремле
В ночь с 22 на 23 января в Москве состоялась встреча между главой Кремля Владимиром Путиным и американской делегацией во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Стороны обсуждали завершение войны в Украине и ряд других вопросов.
Об этом сообщают российские СМИ, в частности ТАСС.
Что сказали в Кремле о встрече Путина с Уиткоффом
Согласно российским медиа, встреча Уиткоффа и Путина длилась 3,5 часа, после чего американская делегация покинула Кремль и, как утверждается, вылетела в Абу-Даби на следующие переговоры, которые состоятся 23 января.
После этой встречи посланник Путина Кирил Дмитриев назвал переговоры с американкой делегацией "важной дискуссией".
"Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия. Президент Путин принял представителей движения "Миротворцы" Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Груенбаума. В ней также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и я", — написал он Х.
Еще через некоторое время с подобными деталями вышел Ушаков. В комментарии российским СМИ он сделал следующие ключевые заявления:
- переговоры Путина с американкой делегацией продолжались около 4 часов;
- США поделились с Путиным информацией о встреча Трампа с Зеленским в Давосе;
- стороны договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности;
- начальник российского ГРУ Костюков возглавит переговорную группу РФ в Абу-Даби;
- Путин после встречи с Уиткоффом дал инструкции делегации РФ, которая вылетит в Абу-Даби;
- Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам;
- без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит;
- Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование;
- Темы "Совета мира", Гренландии и ряд других затрагивались на встрече Путина с американцами в Кремле;
- обсуждение взноса России в "Совет мира" продолжиться двусторонней экономической группой;
- Встреча в Кремле была во всех смыслах полезной, как для росСМИ, так и для США;
- Россия и США договорились поддерживать плотные контакты по Украине и другим темам.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский тоже анонсировал, что в ОАЭ пройдет встреча между Киевом, Вашингтоном и Москвой. По его словам, на встрече могут быть представлены виденья по решению вопроса территорий.
Также отметим, что президент США Дональд Трамп утверждает, что Зеленский согласен на сделку.
