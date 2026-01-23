Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встреча Уиткоффа и Путина закончилась — что говорят в Кремле

Встреча Уиткоффа и Путина закончилась — что говорят в Кремле

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 04:07
Встреча Путина и Уиткоффа 23 января закончилась - Ушаков рассказал детали
Владимир Путин и Стив Уиткофф. Фото: Reuters

В ночь с 22 на 23 января в Москве состоялась встреча между главой Кремля Владимиром Путиным и американской делегацией во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Стороны обсуждали завершение войны в Украине и ряд других вопросов.

Об этом сообщают российские СМИ, в частности ТАСС.

Реклама
Читайте также:

Что сказали в Кремле о встрече Путина с Уиткоффом

Согласно российским медиа, встреча Уиткоффа и Путина длилась 3,5 часа, после чего американская делегация покинула Кремль и, как утверждается, вылетела в Абу-Даби на следующие переговоры, которые состоятся 23 января.

После этой встречи посланник Путина Кирил Дмитриев назвал переговоры с американкой делегацией "важной дискуссией".

"Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия. Президент Путин принял представителей движения "Миротворцы" Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Груенбаума. В ней также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и я", — написал он Х.

Еще через некоторое время с подобными деталями вышел Ушаков. В комментарии российским СМИ он сделал следующие ключевые заявления:

  • переговоры Путина с американкой делегацией продолжались около 4 часов;
  • США поделились с Путиным информацией о встреча Трампа с Зеленским в Давосе;
  • стороны договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности;
  • начальник российского ГРУ Костюков возглавит переговорную группу РФ в Абу-Даби;
  • Путин после встречи с Уиткоффом дал инструкции делегации РФ, которая вылетит в Абу-Даби;
  • Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам;
  • без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит;
  • Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование;
  • Темы "Совета мира", Гренландии и ряд других затрагивались на встрече Путина с американцами в Кремле;
  • обсуждение взноса России в "Совет мира" продолжиться двусторонней экономической группой;
  • Встреча в Кремле была во всех смыслах полезной, как для росСМИ, так и для США;
  • Россия и США договорились поддерживать плотные контакты по Украине и другим темам.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский тоже анонсировал, что в ОАЭ пройдет встреча между Киевом, Вашингтоном и Москвой. По его словам, на встрече могут быть представлены виденья по решению вопроса территорий.

Также отметим, что президент США Дональд Трамп утверждает, что Зеленский согласен на сделку.

владимир путин мирный план мирные переговоры Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации