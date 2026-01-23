Встреча Путина и Уиткоффа 23 января закончилась - Ушаков рассказал детали

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Фото: Reuters

В ночь с 22 на 23 января в Москве состоялась встреча между главой Кремля Владимиром Путиным и американской делегацией во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Стороны обсуждали завершение войны в Украине и ряд других вопросов.

Об этом сообщают российские СМИ, в частности ТАСС.

Согласно российским медиа, встреча Уиткоффа и Путина длилась 3,5 часа, после чего американская делегация покинула Кремль и, как утверждается, вылетела в Абу-Даби на следующие переговоры, которые состоятся 23 января.

После этой встречи посланник Путина Кирил Дмитриев назвал переговоры с американкой делегацией "важной дискуссией".

"Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия. Президент Путин принял представителей движения "Миротворцы" Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Груенбаума. В ней также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и я", — написал он Х.

Еще через некоторое время с подобными деталями вышел Ушаков. В комментарии российским СМИ он сделал следующие ключевые заявления:

переговоры Путина с американкой делегацией продолжались около 4 часов;

США поделились с Путиным информацией о встреча Трампа с Зеленским в Давосе;

стороны договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности;

начальник российского ГРУ Костюков возглавит переговорную группу РФ в Абу-Даби;

Путин после встречи с Уиткоффом дал инструкции делегации РФ, которая вылетит в Абу-Даби;

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам;

без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит;

Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование;

Темы "Совета мира", Гренландии и ряд других затрагивались на встрече Путина с американцами в Кремле;

обсуждение взноса России в "Совет мира" продолжиться двусторонней экономической группой;

Встреча в Кремле была во всех смыслах полезной, как для росСМИ, так и для США;

Россия и США договорились поддерживать плотные контакты по Украине и другим темам.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский тоже анонсировал, что в ОАЭ пройдет встреча между Киевом, Вашингтоном и Москвой. По его словам, на встрече могут быть представлены виденья по решению вопроса территорий.

Также отметим, что президент США Дональд Трамп утверждает, что Зеленский согласен на сделку.