Трамп, Макрон і Зеленський зустрінуться - коли

Зустріч у Парижі Емманюеля Макрона, Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Фото: Офіс президента України

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що обговорюється можливість проведення зустрічі новообраного президента США Дональда Трампа, лідера Франції Емманюеля Макрона та глави України Володимира Зеленського. Вона, ймовірно, станеться у день інавгурації очільника США.

Про це Гончаренко сказав в ефірі програми "Вечір.LIVE".

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За словами Гончаренка, нинішня ситуація в Україні вимагає надзвичайних дій і нестандартних форматів дипломатичних переговорів. Один із таких форматів нардеп назвав "Нотр-Дам", маючи на увазі тристоронню зустріч лідерів США, Франції та України.

"Підтримка України значною мірою залежить від позиції Трампа. Дуже важливо достукатися до нього і сформувати його ставлення на користь України", — зазначив політик.

Значення можливих переговорів

Зустріч такого рівня може стати важливим кроком у формуванні подальшої стратегії підтримки України з боку США та країн Європейського Союзу. Формат участі Франції, яку представляє Макрон, може підкреслити єдність Заходу у протистоянні російській агресії.

Раніше Трамп висловлював суперечливі думки щодо війни в Україні, зокрема, підкреслюючи необхідність мирного врегулювання, але водночас не демонстрував твердих зобов’язань щодо продовження військової допомоги Україні.

Деталі зустрічі лідерів

Інавгурація Трампа, у разі офіційного підтвердження його перемоги, стане ключовим моментом для оновлення зовнішньополітичного курсу США. Україна прагне зберегти рівень підтримки з боку американського уряду, який є критично важливим для продовження опору російській агресії.

Проведення зустрічі на такому високому рівні може закріпити трансатлантичну єдність і продемонструвати світові, що питання України залишається у центрі уваги міжнародної спільноти.

Раніше ми писали, що вирішення ситуації, що склалася навколо російсько-української війни, стане головним пріоритетом новообраного президента Сполучених Штатів Трампа у зовнішній політиці після вступу на посаду 20 січня. Він зазначив, що діяти планує швидко.

Нагадуємо, Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах між Україною та Росією, оскільки очолить Євросоюз за принципом ротаційного головування.