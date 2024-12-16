Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Встреча в формате "Нотр-Дам" — нардеп назвал возможную дату arrow

Встреча в формате "Нотр-Дам" — нардеп назвал возможную дату

16 декабря 2024 23:07
Катерина Османская - Редактор
Трамп, Макрон и Зеленский встретятся – когда
Встреча в Париже Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Фото: Офис президента Украины
Катерина Османская - Редактор

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что обсуждается возможность проведения встречи новоизбранного президента США Дональда Трампа, лидера Франции Эмманюэля Макрона и главы Украины Владимира Зеленского. Она, вероятно, произойдет в день инаугурации главы США.

Об этом Гончаренко сказал в эфире программы "Вечір.LIVE".

Читайте также:

Что сказал Гочаренко о встрече лидеров США, Франции и Украины

По словам Гончаренко, нынешняя ситуация в Украине требует чрезвычайных действий и нестандартных форматов дипломатических переговоров. Один из таких форматов нардеп назвал "Нотр-Дам", имея в виду трехстороннюю встречу лидеров США, Франции и Украины.

"Поддержка Украины во многом зависит от позиции Трампа. Очень важно достучаться до него и сформировать его отношение в пользу Украины", — отметил политик.

Значение возможных переговоров

Встреча такого уровня может стать важнейшим шагом в формировании дальнейшей стратегии поддержки Украины со стороны США и стран Европейского Союза. Формат участия Франции, представляемый Макроном, может подчеркнуть единство Запада в противостоянии российской агрессии.

Ранее Трамп высказывал противоречивые мнения по поводу войны в Украине, в частности, подчеркивая необходимость мирного урегулирования, но в то же время не демонстрировал твердых обязательств по продолжению военной помощи Украине.

Детали встречи лидеров

Инаугурация Трампа в случае официального подтверждения его победы станет ключевым моментом для обновления внешнеполитического курса США. Украина стремится сохранить уровень поддержки со стороны американского правительства, которое является критически важным для продолжения сопротивления российской агрессии.

Проведение встречи на столь высоком уровне может закрепить трансатлантическое единство и продемонстрировать миру, что вопрос Украины остается в центре внимания международного сообщества.

Ранее мы писали, что разрешение ситуации, сложившейся вокруг российско-украинской войны, станет главным приоритетом новоизбранного президента Соединенных Штатов Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Он отметил, что действовать планирует быстро.

Напомним, Польша планирует принять активное участие в потенциальных переговорах между Украиной и Россией, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Дональд Трамп война в Украине встреча

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

00:02 Руслан Малиновский вернулся к тренировкам — что известно

00:01 Причастные к удару по Охматдету — кто есть в новом списке санкций

16 декабря 2024

23:53 Инаугурация Трампа — пригласил ли он Зеленского

23:28 Следует избегать — чем опасно слово "Таня" в Польше

23:22 Уснуть легко — врач назвала топ-способы без таблеток

23:15 Нигерийский боксер пожертвовал свой гонорар ВСУ

23:07 Встреча в формате "Нотр-Дам" — нардеп назвал возможную дату

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

23:03 Врач ВВК не задекларировала имущество — как ее наказал суд

22:38 Восстановление Украины после войны — Трамп назвал сроки

00:02 Руслан Малиновский вернулся к тренировкам — что известно

00:01 Причастные к удару по Охматдету — кто есть в новом списке санкций

16 декабря 2024

23:53 Инаугурация Трампа — пригласил ли он Зеленского

23:28 Следует избегать — чем опасно слово "Таня" в Польше

23:22 Уснуть легко — врач назвала топ-способы без таблеток

23:15 Нигерийский боксер пожертвовал свой гонорар ВСУ

23:07 Встреча в формате "Нотр-Дам" — нардеп назвал возможную дату

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

23:03 Врач ВВК не задекларировала имущество — как ее наказал суд

22:38 Восстановление Украины после войны — Трамп назвал сроки

22:33 ТЦК отказал многодетному отцу в отсрочке — решение суда

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК