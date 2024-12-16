Трамп, Макрон и Зеленский встретятся – когда

Встреча в Париже Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Фото: Офис президента Украины

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что обсуждается возможность проведения встречи новоизбранного президента США Дональда Трампа, лидера Франции Эмманюэля Макрона и главы Украины Владимира Зеленского. Она, вероятно, произойдет в день инаугурации главы США.

Об этом Гончаренко сказал в эфире программы "Вечір.LIVE".

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Что сказал Гочаренко о встрече лидеров США, Франции и Украины

По словам Гончаренко, нынешняя ситуация в Украине требует чрезвычайных действий и нестандартных форматов дипломатических переговоров. Один из таких форматов нардеп назвал "Нотр-Дам", имея в виду трехстороннюю встречу лидеров США, Франции и Украины.

"Поддержка Украины во многом зависит от позиции Трампа. Очень важно достучаться до него и сформировать его отношение в пользу Украины", — отметил политик.

Значение возможных переговоров

Встреча такого уровня может стать важнейшим шагом в формировании дальнейшей стратегии поддержки Украины со стороны США и стран Европейского Союза. Формат участия Франции, представляемый Макроном, может подчеркнуть единство Запада в противостоянии российской агрессии.

Ранее Трамп высказывал противоречивые мнения по поводу войны в Украине, в частности, подчеркивая необходимость мирного урегулирования, но в то же время не демонстрировал твердых обязательств по продолжению военной помощи Украине.

Детали встречи лидеров

Инаугурация Трампа в случае официального подтверждения его победы станет ключевым моментом для обновления внешнеполитического курса США. Украина стремится сохранить уровень поддержки со стороны американского правительства, которое является критически важным для продолжения сопротивления российской агрессии.

Проведение встречи на столь высоком уровне может закрепить трансатлантическое единство и продемонстрировать миру, что вопрос Украины остается в центре внимания международного сообщества.

Ранее мы писали, что разрешение ситуации, сложившейся вокруг российско-украинской войны, станет главным приоритетом новоизбранного президента Соединенных Штатов Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Он отметил, что действовать планирует быстро.

Напомним, Польша планирует принять активное участие в потенциальных переговорах между Украиной и Россией, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.