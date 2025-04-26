Зустріч Трампа та Зеленського 26 квітня — лідери стали зірками мемів

Зустріч Трампа із Зеленським розірвала мережу мемами
26 квітня 2025 19:08
Лідер США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 26 квітня, розірвала мережу мемами. Вони говорили близько 15 хвилин.
Новини.LIVE зібрали меми, які ширяться мережею.
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Нагадаємо, 26 квітня у Ватикані відбулася зустріч між Зеленським та Трампом. Зокрема, вони обговорили захист життів українців, повне припинення вогню та тривалий мир.
Згодом у Білому домі показали зустріч лідерів. Вона проходила в базиліці Святого Петра.
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