Встреча Трампа и Зеленского 26 апреля — лидеры стали звездами мемов

Лидер США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 26 апреля, разорвала сеть мемами. Они говорили около 15 минут.

Новини.LIVE собрали мемы, которые распространяются по сети.

Реклама

Читайте также:

Реакция сети на встречу Трампа и Зеленского

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Мем о Трампе и Зеленском. Фото: соцсети

Напомним, 26 апреля в Ватикане состоялась встреча между Зеленским и Трампом. В частности, они обсудили защиту жизней украинцев, полное прекращение огня и длительный мир.

Впоследствии в Белом доме показали встречу лидеров. Она проходила в базилике Святого Петра.