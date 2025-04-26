Встреча Трампа и Зеленского 26 апреля — лидеры стали звездами мемов

Встреча Трампа с Зеленским разорвала сеть мемами
26 апреля 2025 19:08
Лидер США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 26 апреля, разорвала сеть мемами. Они говорили около 15 минут.
Новини.LIVE собрали мемы, которые распространяются по сети.
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Напомним, 26 апреля в Ватикане состоялась встреча между Зеленским и Трампом. В частности, они обсудили защиту жизней украинцев, полное прекращение огня и длительный мир.
Впоследствии в Белом доме показали встречу лидеров. Она проходила в базилике Святого Петра.
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