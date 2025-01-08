У Пентагоні назвали питання, які будуть обговорювати на Рамштайні 9 січня

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters

У Німеччині в четвер, 9 січня, відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України. Проводитиме 25-й "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін, який приїде з Вашингтона.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

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"Контактна група відіграє важливу роль у координації міжнародної підтримки, спрямованої на допомогу Україні у захисті її суверенітету від неспровокованої агресії Росії", — йдеться у повідомленні.

У Пентагоні зауважили, що це буде 25-та зустріч коаліції, до якої входять близько 50 країн, об'єднаних у своєму прагненні допомогти Україні.

Цього разу на авіабазі в Німеччині Остін зустрінеться з міністрами оборони і вищим військовим керівництвом з усього світу, щоб обговорити нагальні потреби України на полі бою, довгострокові оборонні потреби, а також координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів.

Зокрема, зустріч буде зосереджена на забезпеченні безперервного постачання ключових сил і засобів, включаючи системи ППО, артилерійські боєприпаси і бронетехніку та зміцнення оборонно-промислової бази.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно посилити ППО, аби відбивати обстріли ворога.

А голова МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна продовжує зміцнювати відносини з НАТО, що сприяє подальшій координації у наданні військової допомоги.