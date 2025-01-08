В Пентагоне назвали вопросы, которые будут обсуждать на Рамштайн 9 января

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters

В Германии в четверг, 9 января, состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Проводить 25-й "Рамштайн" будет министр обороны США Ллойд Остин, который приедет из Вашингтона.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Встреча в формате "Рамштайн" 9 января

"Контактная группа играет важную роль в координации международной поддержки, направленной на помощь Украине в защите ее суверенитета от неспровоцированной агрессии России", — говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что это будет 25-я встреча коалиции, в которую входят около 50 стран, объединенных в своем стремлении помочь Украине.

В этот раз на авиабазе в Германии Остин встретится с министрами обороны и высшим военным руководством со всего мира, чтобы обсудить насущные потребности Украины на поле боя, долгосрочные оборонные потребности, а также координацию, которая осуществляется через коалиции сил и средств.

В частности, встреча будет сосредоточена на обеспечении непрерывного снабжения ключевых сил и средств, включая системы ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику и укрепление оборонно-промышленной базы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо усилить ПВО, чтобы отражать обстрелы врага.

А глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина продолжает укреплять отношения с НАТО, что способствует дальнейшей координации в предоставлении военной помощи.