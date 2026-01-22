Зустріч Путіна та Віткоффа — американська делегація прибула До Москви

Зустріч Путіна та Віткоффа розпочалася в Кремлі
Дата публікації: 22 січня 2026 22:41
Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер, прибули до Москви. У Кремлі вже розпочалися переговори між американською командою та російським диктатором Володимиром Путіним.
Тим часом українська команда прямує до Об'єднаних Арабських Еміратів для проведення тристоронньої зустрічі з російською та американською делегаціями.
