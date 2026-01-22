Відео
Україна
Зустріч Путіна та Віткоффа розпочалася в Кремлі

Дата публікації: 22 січня 2026 22:41
Зустріч Путіна та Віткоффа — американська делегація прибула До Москви
Термінова новина

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер, прибули до Москви. У Кремлі вже розпочалися переговори між американською командою та російським диктатором Володимиром Путіним.

Тим часом українська команда прямує до Об'єднаних Арабських Еміратів для проведення тристоронньої зустрічі з російською та американською делегаціями.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
