Зустріч Путіна та Віткоффа — американська делегація прибула До Москви

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер, прибули до Москви. У Кремлі вже розпочалися переговори між американською командою та російським диктатором Володимиром Путіним.

Тим часом українська команда прямує до Об'єднаних Арабських Еміратів для проведення тристоронньої зустрічі з російською та американською делегаціями.

