Встреча Путина и Виткоффа — американская делегация прибыла в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, прибыли в Москву. В Кремле уже начались переговоры между американской командой и российским диктатором Владимиром Путиным.

Тем временем украинская команда направляется в Объединенные Арабские Эмираты для проведения трехсторонней встречи с российской и американской делегациями.

