Встреча Путина и Виткоффа — американская делегация прибыла в Москву

Встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле

Дата публикации 22 января 2026 22:41
Срочная новость

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, прибыли в Москву. В Кремле уже начались переговоры между американской командой и российским диктатором Владимиром Путиным.

Тем временем украинская команда направляется в Объединенные Арабские Эмираты для проведения трехсторонней встречи с российской и американской делегациями.

Читайте также:

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
