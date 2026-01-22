Встреча Путина и Виткоффа — американская делегация прибыла в Москву

Встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле
Дата публикации 22 января 2026 22:41
Срочная новость
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, прибыли в Москву. В Кремле уже начались переговоры между американской командой и российским диктатором Владимиром Путиным.
Тем временем украинская команда направляется в Объединенные Арабские Эмираты для проведения трехсторонней встречи с российской и американской делегациями.
Новость дополняется...
