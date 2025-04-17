Українська делегація обговорила з Коаліцією охочих припинення вогню в Україні

Зустріч делегації України з Коаліцією охочих — що розповів Єрмак
У Парижі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони обговорили припинення вогню й гарантії безпеки.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у четвер, 17 квітня.
Українська делегація зустрілася з представниками країн "Коаліції охочих"
"У переговорах в Єлисейському палаці від наших партнерів взяли участь представники країн, які входять до коаліції охочих: дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки Федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер", — розповів Єрмак.
Сторони обмінялися думками щодо кроків для досягнення миру, зокрема:
- реалізації повного припинення вогню;
- залучення багатонаціонального військового контингенту;
- розбудови ефективної архітектури безпеки для України.
Єрмак зазначив, що була дуже змістовна розмова.
Нагадаємо, у Парижі українська делегація 17 квітня проведе переговори й з представниками США.
Відомо, що до столиці Франції вже прибули державний секретар Штатів Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.
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