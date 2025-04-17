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Встреча делегации Украины с Коалицией желающих — детали от ОП

17 апреля 2025 15:08
Аркадий Пастула - Редактор
Украинская делегация обсудила с Коалицией желающих прекращение огня в Украине
Встреча украинской делегации с представителями "Коалиции желающих" в Париже. Фото: t.me/ermaka2022
Аркадий Пастула - Редактор

В Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров встретились с коллегами из Великобритании, Германии и Франции. Они обсудили прекращение огня и гарантии безопасности.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в четверг, 17 апреля.

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"В переговорах в Елисейском дворце от наших партнеров приняли участие представители стран, которые входят в коалицию желающих: дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по вопросам национальной безопасности Федерального канцлера Германии Йенс Плетнер", — рассказал Ермак.

Стороны обменялись мнениями относительно шагов для достижения мира, в частности:

  • реализации полного прекращения огня;
  • привлечения многонационального военного контингента;
  • развития эффективной архитектуры безопасности для Украины.

Ермак отметил, что был очень содержательный разговор.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в Париже украинская делегация 17 апреля проведет переговоры и с представителями США.

Известно, что в столицу Франции уже прибыли государственный секретарь Штатов Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Франция Германия Великобритания война Украина Париж
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