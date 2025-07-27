Кіндратівка звільнена від РФ — ЗСУ повернули село під контроль України

Українські військові. Фото: Telegram Генштабу ЗСУ

Сили оборони України звільнили село Кіндратівка в Сумській області. Тепер офіційно.

Про це у неділю, 27 липня, в коментарі "Суспільному" розповів речник угрупування військ "Курськ".

Реклама

Читайте також:

Деокупація Кіндратівки

"Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. Наразі тривають стабілізаційні дії", — сказав речник УВ "Курськ".

Зазначимо, що неофіційна інформація про звільнення Кіндратівки з'явилася ще 25 липня. Тоді в аналітичному проєкті DeepState повідомили, що населений пункт відбили воїни 225 ОШП.

"За інформацією з наших джерел, 225 ОШП закінчив зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати", — говорилось у повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня президент США Дональд Трамп заявив, що він пильно стежить за ситуацією в Сумській області.

Також ми писали, що протягом 26 липня на фронті відбулося 153 бої. Найбільше атак РФ було на трьох напрямках.