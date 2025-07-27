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ВСУ освободили село Кондратовка в Сумской области

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 23:54
Кондратовка освобождена от РФ — ВСУ вернули село под контроль Украины
Украинские военные. Фото: Telegram Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины освободили село Кондратовка в Сумской области. Теперь официально.

Об этом в воскресенье, 27 июля, в комментарии "Суспільному" рассказал представитель группировки войск "Курск".

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"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника был освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области. В настоящее время продолжаются стабилизационные действия", — сказал представитель ГВ "Курск". 

Отметим, что неофициальная информация об освобождении Кондратовки появилась еще 25 июля. Тогда в аналитическом проекте DeepState сообщили, что населенный пункт отбили воины 225 ОШП.

"По информации из наших источников, 225 ОШП закончил зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение в Сумской области. В течение освобождения обоих сел у противника большие потери", — говорилось в сообщении.

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что он пристально следит за ситуацией в Сумской области.

Также мы писали, что в течение 26 июля на фронте произошло 153 боя. Больше всего атак РФ было на трех направлениях.

ВСУ армия Сумская область деоккупация Украины война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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