Система Starshield, військові ЗСУ. Фото ілюстративні: Reuters, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Перебої в роботі супутникової системи Starshield ускладнюють використання українськими військовими безпілотників середньої дальності. Через проблеми зі зв’язком зростають втрати дронів, а частину запланованих ударних операцій доводиться скасовувати.

Про це йдеться в оцінці Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

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Як обмеження Starshield впливають на українські операції

Аналітики наголошують, що удари ЗСУ допомагають порушувати російську логістику, перешкоджати перекиданню сил на передову та створювати умови для українських контратак. Перебої Starshield також ускладнюють перехоплення російських безпілотників великої дальності.

Окремо в ISW звернули увагу на українські удари по об’єктах нафтової галузі Росії. Йдеться, зокрема, про ураження Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області та нафтоперекачувальної станції в Самарській області.

Ці атаки розглядають у контексті їхнього впливу на російський паливний ринок і роботу нафтопереробної галузі.

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Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що технічно за обмеження роботи Starlink і Starshield відповідає американська компанія SpaceX. Водночас він зазначив, що не знає, хто саме ухвалює політичне рішення щодо цих обмежень. Глава держави наголосив, що врегулювати питання можна на політичному рівні.

Раніше українські військові застосували власну систему бездротового зв’язку під час операції проти Керченського мосту. Вона дозволила забезпечити наведення крилатих ракет на ціль без використання Starshield, швидкість роботи якої була обмежена.