Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні сигнали від американської сторони щодо роботи супутникового зв'язку. За словами глави держави, на підконтрольній Україні території системи вже працюють у звичному режимі, проте на тимчасово окупованих територіях обмеження залишаються.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю BBC.

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Хто ухвалює рішення щодо обмежень Starlink і Starshield

Зеленський пояснив, що з технічного боку за обмеження відповідає американська компанія SpaceX. Водночас президент не знає, хто саме ухвалює політичне рішення з цього питання.

"Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони", — розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що питання можна вирішити на політичному рівні. Він порівняв ситуацію з постачанням Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Через обмеження українські військові не можуть наздоганяти російські реактивні "Шахеди" дронами-перехоплювачами над тимчасово окупованими територіями.

За словами президента, збивати російські безпілотники над підконтрольною Україні територією часто буває вже запізно. Унаслідок цього ворог завдає ударів по енергетичних та інших об'єктах інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що представники SpaceX назвали технічні проблеми причиною обмеження швидкості терміналів Starshield в Україні.

Також ми інформували про те, що американський бізнесмен Ілон Маск визнав Росію агресором, але висловив співчуття російським військовим. Водночас він звинуватив США у причетності до зміни влади в Україні.