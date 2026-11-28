Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о позитивных сигналах со стороны США относительно работы спутниковой связи. По словам главы государства, на подконтрольной Украине территории системы уже работают в обычном режиме, однако на временно оккупированных территориях ограничения сохраняются.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на интервью BBC.

Реклама

Кто принимает решения об ограничениях Starlink и Starshield

Зеленский пояснил, что с технической стороны за ограничения отвечает американская компания SpaceX. В то же время президент не знает, кто именно принимает политическое решение по этому вопросу.

"Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, они говорят, что это другие; мы спрашиваем других, они говорят, что это не они", — рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вопрос можно решить на политическом уровне. Он сравнил ситуацию с поставками Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также:

Как ограничения Starlink и Starshield влияют на защиту Украины

Из-за ограничений украинские военные не могут перехватывать российские реактивные "Шахеды" с помощью дронов-перехватчиков над временно оккупированными территориями.

По словам президента, сбивать российские беспилотники над подконтрольной Украине территорией часто бывает уже слишком поздно. В результате враг наносит удары по энергетическим и другим объектам инфраструктуры.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что представители SpaceX назвали технические проблемы причиной ограничения скорости терминалов Starshield в Украине.

Также мы сообщали о том, что американский бизнесмен Илон Маск признал Россию агрессором, но выразил соболезнования российским военным. В то же время он обвинил США в причастности к смене власти в Украине.