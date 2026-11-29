Система Starshield, военные ВСУ. Фотографии приведены в качестве иллюстраций: Reuters, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Перебои в работе спутниковой системы Starshield затрудняют использование украинскими военными беспилотников средней дальности. Из-за проблем со связью растут потери дронов, а часть запланированных ударных операций приходится отменять.

Об этом говорится в оценке Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

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Как ограничения Starshield влияют на украинские операции

Аналитики отмечают, что удары ВСУ помогают нарушать российскую логистику, препятствовать переброске сил на передовую и создавать условия для украинских контратак. Перебои в работе Starshield также затрудняют перехват российских беспилотников большой дальности.

Отдельно в ISW обратили внимание на украинские удары по объектам нефтяной отрасли России. Речь идет, в частности, о поражении Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области и нефтеперекачивающей станции в Самарской области.

Эти атаки рассматриваются в контексте их влияния на российский топливный рынок и работу нефтеперерабатывающей отрасли.

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Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что технически за ограничение работы Starlink и Starshield отвечает американская компания SpaceX. В то же время он отметил, что не знает, кто именно принимает политическое решение относительно этих ограничений. Глава государства подчеркнул, что урегулировать вопрос можно на политическом уровне.

Ранее украинские военные применили собственную систему беспроводной связи во время операции против Керченского моста. Она позволила обеспечить наведение крылатых ракет на цель без использования Starshield, скорость работы которой была ограничена.