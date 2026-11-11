Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ вперше десантували повітрям наземні роботи на лівий берег Дніпра

ЗСУ вперше десантували повітрям наземні роботи на лівий берег Дніпра

Ua ru
11 листопада 2026 23:54
Українські воїни десантували на лівий берег Дніпра наземні роботи
Українські військові. Ілюстративне фото: t.me/s/SJTF_Odes

Морські піхотинці провели унікальну бойову операцію, в рамках якої вперше повітрям десантували українські наземні роботи на тимчасово окупований лівий берег Дніпра. Техніка успішно дісталась будівлі та підірвала позицію, де знаходились російські оператори дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Військово-Морських сил ЗСУ..

Реклама

Що відомо про унікальну операцію

У ВМС розповіли, що операцію провели військові взводу НРК 426 окремого полку безпілотних систем разом з екіпажами розвідувальних БпЛА, бомберів та FPV.

Так, безпілотник "Перун" доставив на лівий берег Дніпра наземний роботизований комплекс (НРК) типу "камікадзе", у якого бойова частина 7 кг. Після десантування керованість і зв'язок з комплексом збереглись повністю.

Після цього НРК вже самостійно долав маршрут. Дорогою, з борту та дронів у повітрі українські військові виявляли позиції противника і одразу відпрацювали ворожі цілі FPV-дронами.

Читайте також:

"Фінальна точка — вхід до будівлі — позиція ворожих операторів БпЛА. Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV. Усі етапи зафіксовано. Втрат особового складу немає", — додали у ВМС.

ЗСУ десантували на лівий берег Дніпра наземні роботи
Пост ВМС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 листопада Сили оборони України уразили одразу чотири пункти управління російськими дронами. Під удар потрапили об'єкти як на окупованій частині України, так і на території Росії.

Також ми писали, що у жовтні армія РФ втратила близько 54 тисяч військових убитими та пораненими.

ВМС робот дрони війна в Україні FPV-дрони
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації