Українські воїни десантували на лівий берег Дніпра наземні роботи

Українські військові. Ілюстративне фото: t.me/s/SJTF_Odes

Морські піхотинці провели унікальну бойову операцію, в рамках якої вперше повітрям десантували українські наземні роботи на тимчасово окупований лівий берег Дніпра. Техніка успішно дісталась будівлі та підірвала позицію, де знаходились російські оператори дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Військово-Морських сил ЗСУ..

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Що відомо про унікальну операцію

У ВМС розповіли, що операцію провели військові взводу НРК 426 окремого полку безпілотних систем разом з екіпажами розвідувальних БпЛА, бомберів та FPV.

Так, безпілотник "Перун" доставив на лівий берег Дніпра наземний роботизований комплекс (НРК) типу "камікадзе", у якого бойова частина 7 кг. Після десантування керованість і зв'язок з комплексом збереглись повністю.

Після цього НРК вже самостійно долав маршрут. Дорогою, з борту та дронів у повітрі українські військові виявляли позиції противника і одразу відпрацювали ворожі цілі FPV-дронами.

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"Фінальна точка — вхід до будівлі — позиція ворожих операторів БпЛА. Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV. Усі етапи зафіксовано. Втрат особового складу немає", — додали у ВМС.

Пост ВМС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 листопада Сили оборони України уразили одразу чотири пункти управління російськими дронами. Під удар потрапили об'єкти як на окупованій частині України, так і на території Росії.

Також ми писали, що у жовтні армія РФ втратила близько 54 тисяч військових убитими та пораненими.