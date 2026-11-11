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Главная Новости дня ВСУ впервые с воздуха высадили наземные роботы на левый берег Днепра

ВСУ впервые с воздуха высадили наземные роботы на левый берег Днепра

Ua ru
11 ноября 2026 23:54
Украинские военные высадились на левом берегу Днепра для проведения наземных работ
Украинские военные. Иллюстративное фото: t.me/s/SJTF_Odes

Морские пехотинцы провели уникальную боевую операцию, в рамках которой впервые с воздуха были десантированы украинские наземные роботы на временно оккупированный левый берег Днепра. Техника успешно добралась до здания и взорвала позицию, где находились российские операторы дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Военно-морских сил ВСУ.

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Что известно об уникальной операции

В ВМС рассказали, что операцию провели военные взвода НРК 426-го отдельного полка беспилотных систем вместе с экипажами разведывательных БПЛА, бомбардировщиков и FPV.

Так, беспилотник "Перун" доставил на левый берег Днепра наземный роботизированный комплекс (НРК) типа «камикадзе», боевая часть которого весит 7 кг. После десантирования управляемость и связь с комплексом сохранились полностью.

После этого НРК уже самостоятельно преодолевал маршрут. По пути, с борта и с дронов в воздухе украинские военные выявляли позиции противника и сразу же поразили вражеские цели с помощью FPV-дронов.

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"Конечная точка — вход в здание — позиция вражеских операторов БПЛА. Когда из дверей вышел оккупант, оператор инициировал детонацию. Цель поражена. Позиция была дополнительно поражена с помощью FPV. Все этапы зафиксированы. Потерь личного состава нет", — добавили в ВМС.

ЗСУ десантували на лівий берег Дніпра наземні роботи
Пост ВМС. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 7 ноября Силы обороны Украины поразили сразу четыре пункта управления российскими дронами. Под удар попали объекты как на оккупированной части Украины, так и на территории России.

Также мы писали, что в октябре армия РФ потеряла около 54 тысяч военных убитыми и ранеными.

ВМС робот дроны война в Украине FPV-дроны
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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