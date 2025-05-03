ЗСУ приєднаються до ходи у Британії з нагоди дня Перемоги над нацизмом

Українські військові на параді. Фото: REUTERS

Українські військові приєднаються до військової ходи Великої Британії з нагоди 80-ї річниці Перемоги у Європі над нацизмом. Це відбудеться у понеділок, 5 травня.

Про це пише Reuters у суботу, 3 травня.

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Так, ЗСУ разом з 1000 військовослужбовцями Великої Британії візьмуть участь у військовій ході з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Європі, який знаменує собою завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни.

Видання пише, що це символізуватиме "глобальну підтримку безперервної боротьби за свободу" проти Росії.

У матеріалі йдеться, що 80-та річниця припадає на час, коли президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни в Україні.

У багатьох країнах 8 травня святкують день беззастережної капітуляції нацистської Німеччини у 1945 році. Напередодні 80-ї річниці Британія планує різні заходи, включно з військовим парадом і прольотом літаків.

Також у Вестмінстерському абатстві у Лондоні відбудеться коротка служба, на якій має бути присутня королівська сім'я.

Очікується, що прапори своїх країн на параді будуть нести й збройні сили Австралії, Канади та Нової Зеландії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію лідера Кремля Володимира Путіна про триденне перемир'я з 7 до 9 травня.

Також український лідер попередив очільників країн, які будуть присутні на параді у Москві 9 травня.