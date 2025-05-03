ВСУ присоединятся к шествию в Британии по случаю дня Победы над нацизмом

Украинские военные на параде. Фото: REUTERS

Украинские военные присоединятся к военному шествию Великобритании по случаю 80-й годовщины Победы в Европе над нацизмом. Это произойдет в понедельник, 5 мая.

Об этом пишет Reuters в субботу, 3 мая.

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Шествие в честь Дня победы

Так, ВСУ вместе с 1000 военнослужащими Великобритании примут участие в военном шествии по случаю 80-й годовщины Дня победы над нацизмом в Европе, который знаменует собой завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны.

Издание пишет, что это будет символизировать "глобальную поддержку непрерывной борьбы за свободу" против России.

В материале говорится, что 80-я годовщина приходится на время, когда президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны в Украине.

Во многих странах 8 мая празднуют день безоговорочной капитуляции нацистской Германии в 1945 году. Накануне 80-й годовщины Британия планирует различные мероприятия, включая военный парад и пролет самолетов.

Также в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится короткая служба, на которой должна присутствовать королевская семья.

Ожидается, что флаги своих стран на параде будут нести и Вооруженные силы Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение лидера Кремля Владимира Путина о трехдневном перемирии с 7 по 9 мая.

Также украинский лидер предупредил руководителей стран, которые будут присутствовать на параде в Москве 9 мая.