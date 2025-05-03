ВСУ присоединятся к шествию в Британии по случаю дня Победы над нацизмом

ВСУ примут участие в параде в Великобритании — что известно
Украинские военные присоединятся к военному шествию Великобритании по случаю 80-й годовщины Победы в Европе над нацизмом. Это произойдет в понедельник, 5 мая.
Об этом пишет Reuters в субботу, 3 мая.
Шествие в честь Дня победы
Так, ВСУ вместе с 1000 военнослужащими Великобритании примут участие в военном шествии по случаю 80-й годовщины Дня победы над нацизмом в Европе, который знаменует собой завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны.
Издание пишет, что это будет символизировать "глобальную поддержку непрерывной борьбы за свободу" против России.
В материале говорится, что 80-я годовщина приходится на время, когда президент США Дональд Трамп настаивает на заключении соглашения о прекращении войны в Украине.
Во многих странах 8 мая празднуют день безоговорочной капитуляции нацистской Германии в 1945 году. Накануне 80-й годовщины Британия планирует различные мероприятия, включая военный парад и пролет самолетов.
Также в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится короткая служба, на которой должна присутствовать королевская семья.
Ожидается, что флаги своих стран на параде будут нести и Вооруженные силы Австралии, Канады и Новой Зеландии.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение лидера Кремля Владимира Путина о трехдневном перемирии с 7 по 9 мая.
Также украинский лидер предупредил руководителей стран, которые будут присутствовать на параде в Москве 9 мая.
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