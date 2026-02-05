Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ вдарили ракетою "Фламінго" по полігону "Капустін Яр"

ЗСУ вдарили ракетою "Фламінго" по полігону "Капустін Яр"

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 12:04
ЗСУ вразили полігон "Капустін Яр" та логістику Росії
Ракета "Фламінго". Фото: AP

Сили оборони України здійснили серію прицільних ударів по стратегічному об'єкту в Астраханській області Росії. Йдеться про військовий полігон "Капустін Яр". Саме там, за інформацією українських джерел, відбувається підготовка до запусків міжконтинентальних ракет середньої дальності з та званої установки "Орєшнік".

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

ЗСУ завдали ударів по важливих військових об'єктах в Росії та на ТОТ

Для атаки було задіяно високоточну зброю українського виробництва, зокрема далекобійну ракету FP-5 "Фламінго". У результаті кількох влучань пошкоджено комплекс ангарних споруд, що використовуються для передстартової підготовки ракет. Щонайменше один ангар зазнав значних руйнувань.

"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", — повідомили  у Генштабі ЗСУ.

Крім цього, Генеральний штаб повідомив про результативні удари:

  • у районі Приморського Посаду (Запорізька область) уражено скупчення живої сили російських військ;
  • на Південно-Слобожанському напрямку знищено РСЗВ "Торнадо-С", здатну уражати цілі на відстані до 120 км;
  • у Макіївці на Донеччині знищено логістичний хаб противника;
  • у Курській області РФ, поблизу населеного пункту Кучеров, знищено пункт управління безпілотними літальними апаратами підрозділу спецназу "Ахмат";
  • у Брянській області в районі населеного пункту Кістьор – виведено з ладу станцію радіоелектронної боротьби;
  • 4 лютого у районі Красного Бєлгородської області підтверджено ураження радіолокаційної станції ЗРК С-400.

Нагадаємо, що полігон "Капустін Яр" вважається одним із ключових елементів ядерної інфраструктури РФ, де регулярно проводяться випробування новітніх зразків ракетного озброєння. Зокрема, з цього полігону здійснювався й двічі запуск міжконтинентальної ракети середньої дальності "Орєшнік". Перший випадок застосування такої ракети проти України відбувся у Дніпрі в 2024 році. Вдруге це сталося нещодавно у Львові

російські війська Генштаб ЗСУ Росія Орєшнік ракета Фламінго
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації