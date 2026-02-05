ЗСУ вразили полігон "Капустін Яр" та логістику Росії

Ракета "Фламінго". Фото: AP

Сили оборони України здійснили серію прицільних ударів по стратегічному об'єкту в Астраханській області Росії. Йдеться про військовий полігон "Капустін Яр". Саме там, за інформацією українських джерел, відбувається підготовка до запусків міжконтинентальних ракет середньої дальності з та званої установки "Орєшнік".

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Для атаки було задіяно високоточну зброю українського виробництва, зокрема далекобійну ракету FP-5 "Фламінго". У результаті кількох влучань пошкоджено комплекс ангарних споруд, що використовуються для передстартової підготовки ракет. Щонайменше один ангар зазнав значних руйнувань.

"За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім цього, Генеральний штаб повідомив про результативні удари:

у районі Приморського Посаду (Запорізька область) уражено скупчення живої сили російських військ;

на Південно-Слобожанському напрямку знищено РСЗВ "Торнадо-С", здатну уражати цілі на відстані до 120 км;

у Макіївці на Донеччині знищено логістичний хаб противника;

у Курській області РФ, поблизу населеного пункту Кучеров, знищено пункт управління безпілотними літальними апаратами підрозділу спецназу "Ахмат";

у Брянській області в районі населеного пункту Кістьор – виведено з ладу станцію радіоелектронної боротьби;

4 лютого у районі Красного Бєлгородської області підтверджено ураження радіолокаційної станції ЗРК С-400.

Нагадаємо, що полігон "Капустін Яр" вважається одним із ключових елементів ядерної інфраструктури РФ, де регулярно проводяться випробування новітніх зразків ракетного озброєння. Зокрема, з цього полігону здійснювався й двічі запуск міжконтинентальної ракети середньої дальності "Орєшнік". Перший випадок застосування такої ракети проти України відбувся у Дніпрі в 2024 році. Вдруге це сталося нещодавно у Львові.