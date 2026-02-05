ВСУ поразили полигон "Капустин Яр" и логистику России

Ракета "Фламинго". Фото: AP

Силы обороны Украины осуществили серию прицельных ударов по стратегическому объекту в Астраханской области России. Речь идет о военном полигоне "Капустин Яр". Именно там, по информации украинских источников, происходит подготовка к запускам межконтинентальных ракет средней дальности с так называемой установки "Орешник".

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

ВСУ нанесли удары по важным военным объектам в России и на ВОТ

Для атаки было задействовано высокоточное оружие украинского производства, в частности дальнобойная ракета FP-5 "Фламинго". В результате нескольких попаданий поврежден комплекс ангарных сооружений, используемых для предстартовой подготовки ракет. По меньшей мере один ангар получил значительные разрушения.

"По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме этого, Генеральный штаб сообщил о результативных ударах:

в районе Приморского Посада (Запорожская область) поражено скопление живой силы российских войск;

на Южно-Слобожанском направлении уничтожено РСЗО "Торнадо-С", способную поражать цели на расстоянии до 120 км;

в Макеевке Донецкой области уничтожен логистический хаб противника;

в Курской области РФ, вблизи населенного пункта Кучеров, уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения спецназа "Ахмат";

в Брянской области в районе населенного пункта Кистьор - выведена из строя станция радиоэлектронной борьбы;

4 февраля в районе Красного Белгородской области подтверждено поражение радиолокационной станции ЗРК С-400.

Напомним, что полигон "Капустин Яр" считается одним из ключевых элементов ядерной инфраструктуры РФ, где регулярно проводятся испытания новейших образцов ракетного вооружения. В частности, с этого полигона осуществлялся и дважды запуск межконтинентальной ракеты средней дальности "Орешник". Первый случай применения такой ракеты против Украины состоялся в Днепре в 2024 году. Второй раз это произошло недавно во Львове.