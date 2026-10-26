Удар Сил оборони по російському підприємству. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України 23–26 жовтня уразили завод "Енергія" в російському Єльці, який виробляє джерела живлення для ракет і керованих авіабомб. Також українські військові підтвердили результати попередніх ударів по підприємствах "Протон-Електротекс" і "Тольяттікаучук" та об'єкта запуску ударних безпілотників поблизу окупованого Донецька.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ще один пошкоджений об'єкт у Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Удар по заводу "Енергія" в Липецькій області

Українські військові уразили цех виробництва елементів живлення на підприємстві "Енергія" в місті Єлець. На території заводу виникла пожежа.

За даними Генштабу, підприємство є єдиним у Росії виробником батарей для модулів планування та корекції авіабомб. Також воно виготовляє джерела живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет морського базування.

Це не перший удар по підприємству, але найпотужніший. Російські джерела заявили про приліт ракет.

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Інші військові об'єкти РФ, які зазнали пошкоджень

У місті Орел Орловської області РФ 23 жовтня було уражено підприємство "Протон-Електротекс". Знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери заводу, який виготовляє комплектуючі для крилатих і балістичних ракет.

У місті Тольятті Самарської області 24 жовтня українські військові атакували комбінат "Тольяттікаучук". Пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну ректифікаційну установку. Підприємство пов'язане з виробничим ланцюгом твердого ракетного палива.

Також 23 жовтня поблизу окупованого Донецька було уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Пошкоджено три будівлі для споряджання дронів та одну пускову рейку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Сили оборони України уразили російські радіолокаційні станції поблизу Гостищевого та Курганного у Бєлгородській області. Також під удари потрапили пункт управління в районі Тарасівки Запорізької області та командно-спостережний пункт поблизу Голої Пристані на Херсонщині.

Також Новини.LIVE писав, що гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо та двом його спільникам заочно повідомили про нову підозру через незаконне вивезення українських дітей до окупованого Криму.